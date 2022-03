Kuninganna elu muutub jäädavalt: Elizabeth II ei hakka enam kunagi Buckinghami palees elama

Monarhi uueks elupaigaks on 1000 aastat tagasi ehitatud Windsori loss, kus ta on resideerunud viimased kaks aastat. Koroonapandeemia ajal on ta just sealt oma töökohustusi täitnud ning videosilla vahendusel kohtumisi läbi viinud.

Kuninganna jaoks on Windsori loss muutunud eriti lähedaseks just seetõttu, et prints Philip veetis oma viimase eluaasta koos temaga seal. Samuti on prints maetud Windsori kabelisse.

Teine põhjus, miks Elizabeth Londoni kesklinnas asuvasse Buckinghami paleesse tagasi ei tõtta, on see, et hoone on läbimas uuenduskuuri. Ehitustööd lähevad maksma 369 miljonit naela ning need kestavad kuni 2027. aastani.

Prints Charles on kinnitanud, et pärast kuningaks saamist kolib ta kindlasti Buckinghami paleesse.