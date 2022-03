Trollid said võidu: Putini sohilaps suruti nurka ja neiu pidi tegema kardinaalse otsuse

Rozova, kelle ema on üleöö koristajast multimiljonäriks saanud Svetlana Krivonogikh, oli Instagramis kogunud üle 84 000 jälgija, tema viimane postitus pärines viie kuu tagusest ajast. Varasemalt eputas eelmisel nädalal 19. sünnipäeva tähistanud tudeng oma kalli elustiiliga, kuid juba sügisel lõpetas ta oma konto uuendamise. Spekuleeriti, et just presidendist salaisa keelas tal postitusi teha.

Instagrami kommentaarides kutsuti teda viimastel nädalatel "saatana tütreks" ning mõnitati seda, et Putin on teda kindlasti kuskile varjendisse juba ära peitnud. Daily Maili andmetel on antud kommentaaridel tõsi taga ning Rozova on peidetud Siberis asuvasse "maa-alusesse linna".

Kuigi ei Putin ega ka Luiza ema pole kinnitanud, et tegemist on presidendi tütrega, siis nende sarnasus on silmmärgatav. Neiu emast sai nullindate keskpaigas üleöö ühe Venemaa panga omanik ning 2020. aastal paljastas ajakirjandus, et Putini armukese vara väärtus ulatub 100 miljoni euroni. Sel ajal, kui Luiza siia ilma sündis, oli riigipea abielus oma esimese abikaasa Ljudmilaga.