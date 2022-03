Sean Penn (61) teeb mõnikord asju, mida teised Hollywoodi staarid ei tee. Võib-olla ka sellepärast, et ta pole kunagi tahtnud olla tavapärane Hollywoodi täht. Hea küll, 1980ndatel oli ta abielus tollase superstaari Madonnaga, aga kes siis poleks tahtnud sel ajal Madonnat. Maailma kõige rikkamad ja kuulsamad limpsasid keelt. Pigem oli paljude jaoks üllatav, et Madonna otsustas Penni kasuks. Kuid Madonna oli ka kõigeks-valmis-staariks-saamise-nimel-naine. Kõva kiiksuga. Abielu lõppes 1989. aastal lahutusega. Sean on paaril korral löönud liiga lähedale trüginud fotograafi – selle eest on ta isegi vangimajja viidud.