VAATA JA KUULA | Superstaarisaate finalist Ingmar Erik Kiviloo avaldas oma esimese singli, kus teeb kaasa ka Uku Suviste

"Lugu "Aega on veel" räägib sellest, kuidas igas olukorras tuleb alati minna edasi oma lõppeesmärgi poole, mitte iial alla anda ning rõhutada seda, et meil on piisavalt aega jõudmaks sinna, kuhu oma elus tahame jõuda. Tundsin, et see teema on mulle väga südamelähedane ning teadsin kohe, et lugu võiks rääkida sellest," rääkis Ingmar.

Loo kirjutas Kiviloo algselt juba augustikuus Saaremaal, mil ta produtseeris loost esialgse versiooni. "Teadsin, et kui peaksin superstaarisaatest välja langema, tahan koheselt hakata oma kirjutatud loo välja andmisega tegelema. Nüüdseks on lugu ja muusikavideo lõplikult valmis ja lõpuks saab ka seda kõigiga jagada. Loodan, et Eesti rahvas võtab minu loo hästi vastu ja saan praegusel keerulisel ajal kõigile rõõmu ja lootust pakkuda," ütles ta.

Detsembrikuus esines Ingmar üle-eestilisel jõulutuuril koos Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisuga, andes 11 kontserti. Peale tuuri oli Uku Suviste valmis tulema stuudiosse, et loole salvestada taustavokaale. "Kui keegi oleks mulle aasta tagasi öelnud, et minu loole laulab tausta Uku Suviste, oleks seda olnud väga raske uskuda, olen selle üle väga õnnelik," rääkis Kiviloo.

Lugu salvestati Margus Alviste helistuudios Funki Factori Studio ning loo mängisid sisse Ingmar Kiviloo (vokaal, viiul, süntesaatorid, kaasproduktsioon), Uku Suviste (taustavokaal), Rauno Pella (elektrikitarr, trummid), Roland Rand (klahvpillid, talkbox), Siim Aimla (saksofon). Singli muusikavideo valmis Alex Tervinsky (Tervinsky OÜ) meeskonnaga stuudios Widescreen Studios, kus lõid lisaks Ingmarile, Ukule, Siimule kaasa ka Richard Raun (kitarr) ning Marvin Inno (trummid).

Ingmar Kiviloo on noor muusik. Ta on osalenud edukalt kümnetel konkurssidel, kontsertreisidel ja festivalidel klassikalise instrumentalistina, saanud eripreemia U. Naissoo heliloomingu võistlusel looga "Take it all" ning osalenud edukalt saatesarjas "Eesti otsib superstaari".