Naised, pange tähele! Maailma seksikaim vanaema paljastas oma igavese nooruse veidra saladuse

Nimelt on kahekordne vanaema avastanud, et kõige parem viis, kuidas end toonuses hoida, on minibatuudil hüppamine. Tema Instagrami konto järgi võib oletada, et Gina ei mõtle hüpeldes ka riietele, sest selgub, et suure büstiga naine on batuudil ilma rinnahoidjata.

“Hüppamine on ideaalne aeroobne treening, mida teha minibatuudil. Hüpped võivad olla kiired või aeglased ning nende vahele võib teha puhkehetki või teha aeroobseid samme. Hüppamine võib teiste asjade kõrval aidata ka jalalihaste toonust, suurendada vastupidavust ja tugevdada luid," leiab seksikas vanaema.

Gina sõnul ongi tema nooruslikkuse saladuseks see, et ta iga päev kodustes tingimustes 20 minutit hüpleb. Kuid loomulikult on naine teadlik ka sellest, et kõige tähtsamaks on ikkagi toitumine, kuid tema minibatuut aitab tal kaloreid imelihtsalt põletada.

"Ainult 20 minutit hüppamist päevas võrdub tunnise sörkjooksuga. See noorendab ja tugevdab iga minu keharakku ja aeglustab vananemist," selgitab Gina, miks just hüppamine on tema kõige lemmikumaks sportimise viisiks.