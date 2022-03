Soome raamatuskandaal jätkub: ilmus välja teinegi naine, kes telelegend Spede Pasaneni ebasündsas käitumises süüdistab

Airisto raamat on saanud ööpäevaga juba väga palju vastukaja. Peamiselt on arvamused langenud kahte leeri: on neid, kelle arvates ei saa 2001. aastal meie seast lahkunud Pasanen end ise kaitsta ja on ka neid, kelle arvates oli juhtumi paljastamine ainuvõimalik lahendus.

Nüüd on raamatu autori kaitseks astunud välja ka kirjanik Katariina Souri (53), kes kirjutas sotsiaalmeedias, et ka temal oli kunagi Pasaneniga halb kogemus, vahendab Iltalehti.

Nimelt soovis Pasanen 90ndate alguses Sourit koos enda ja Lasse Norsega üht saadet juhtima. "Spede palus mul tuua kaasa seksikad riided, et me saaksime üheskoos promofotode jaoks sobiva riietuse välja valida," kirjutas Suori.

"Siis Spede tegi ettepaneku, et me liiguksime tema lähedalasuvasse majja ja valiksime sobilikud riided välja," kirjeldas Suori. Mehe koju jõudes valas ta viski välja ja palus Suoril mõnda oma kostüümi seljas näidata.

Raamatus "The Good News of a Witch Woman" kirjeldas Lenita Airisto, kuidas Pasanen üritas teda 1991. aastal vägistada. Naise sõnul oskas ta endast alati hea mulje jätta. Nüüd on teada, et me ei teadnud Spede kohta paljut, vahendab Seiska.