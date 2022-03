Räppar Drake on hädas hullunud ahistajaga: ta saatis mulle tapmisähvardusi

35-aastane räppar Drake oli USA meedia teatel hiljuti sunnitud enda, oma lähedaste ja 4-aastase poja Adonise kaitseks andma sisse avalduse lähenemiskeelu saamiseks. Avaldus tehti 3. märtsil ja selles nõutakse, et naine nimega Mesha Collins ei tohiks Drake`i ega tema lähedastele minna lähemale, kui 100 jardi (ligi 92 meetrit), vahendab väljaanne EOnline.

Portaali käsutuses olevate dokumentide kohaselt kurdab Drake, et naine on teda ahistanud juba aastast 2017. Kuigi näost-näkku polevat nad kunagi kohtunud, samuti ei ole Drake kunagi temaga ise suhelnud. "Ms. Collins on jälitaja. Mul ei ole temaga mingit suhet," seisab avalduses.