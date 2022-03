Praegu on lisaks kaitseväele Eesti julgeolekugarantiiks kuulumine NATOsse. Just Kristiina Ojuland (55) oli see, kes eiras toonase Saksamaa välisministri keelitusi mitte ühineda NATOga ja allkirjastas liitumislepingu, millega sai Eestist aastal 2004 selle täieõiguslik liige. Tseremooniale Brüsselisse jõudis Kristiina vaevu, sest lennujaamas avastas ta, et pass on koju jäänud. Selle tõi viimasel minutil Kristiina­le järele tema naabrimees, kihutades oma Mercedesega nii, et hiljem tuli rehvid ära vahetada...