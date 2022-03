Näitlejanna Mila Kunis on kogunud Ukraina toetuseks kokku ulmelise summa

Kogutud summa on rohkem kui pool nende algsest eesmärgist, milleks on 30 miljonit dollarit ehk 27,5 miljonit eurot. Summa kasvab pidevalt.

Kunis sündis Ukrainas 1983. aastal ja kolis Ameerikasse 1991. aastal. Naine ütleb, et on end alati ameeriklaseks pidanud. "Olen tänulik kõige eest, mida see riik on minule ja mu perele andnud," ütleb näitlejanna, "Kuid ma pole kunagi olnud nii uhke kui praegu, et olen ukrainlane."