Rakvere Funkfestil astub peaesinejana üles populaarne Islandi eurolaulik Dadi Freyr

“Esimene Funkfest näitas, et Eesti inimestel on funkmuusika vastu suur huvi ja seetõttu suunasime peaesinejale mõeldes pilgud välismaale. Dadi Freyri looming on südamelähedane paljudele muusikasõpradele ja soovime pakkuda Eesti inimestele võimaluse seda vahetult kogeda. Kindlasti astub festivalil üles ka palju häid Eesti funkmuusikuid, keda me peagi tutvustama hakkame,” lubas Pihlak.