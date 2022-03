Põnev! Kadri Kõusaare uues filmis teevad kaasa maailmatasemel filminäitlejad

Meespeaosa kehastab filmis "Kõrb" Lähis-Ida superstaar Ali Suliman, kes on kaasa teinud ka mitmes Hollywoodi filmis. Eesti publiku jaoks on ta tuntud hiljuti PÖFFi kavas linastunud Palestiina filmist "200 meetrit".

"Kõrbe" režissöör ja stsenarist Kadri Kõusaar ütleb, et kirjutas Ali rolli spetsiaalselt Ali Sulimanile. "Kohtusime aastal 2012, kui tegime koos kaasa ühes Armeenia lühifilmis. Meie sõprus püsis ja kui film oli saanud rahastuse, siis andsin Alile teada, et läheb filmimiseks," meenutab Kadri Kõusaar.

Naispeategelase Frida Westerdahli valikul mängis aga rolli juhus. "Nägin Frida fotot juhuslikult Stockholmi teatri kodulehel. Leidsin internetist ta meiliaadressi ja kirjutasin. Ingridi rolli oli ka teisi kandidaate, kuid just temaga oli õige tunne ja nii sai Fridast Ingrid," ütleb režissöör.

Teiste seas teevad filmis “Kõrb” kaasa ka Rootsi tippnäitleja Magnus Krepper ("Ärtuemand", "Lohetätoveeringuga tüdruk" ja Netflixi sari "The Unlikely Murderer") ning Soomest pärit Jessica Grabowsky ("Tom of Finland", "Kus kõndisime kunagi").