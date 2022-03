Keili Sükijainen oma elu sidumisest ja laste saamisest: ma võin seda teha siis, kui...

"Olen naine, kes saab seigelda mööda maailma, otsida, leida ja avastada. Alati tean, et mind ootab kodu. Kodu, mis on turvaline ja mida ma armastan. Kõik need on asjad, millele meie siin Eestis ei mõtle just üleliia tihti, sest see kõik on meie jaoks iseenesest mõistetav. Meil Eestis saab alati olla kindel ka selles, kui peaks olema vaja, võib alati pöörduda ka politsei poolele. Isegi siis, kui sinu vastu peaks tõstma käe kõige lähedasem."