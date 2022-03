VÕRDLE | Renee Zellweger debüteeris uut nägu: mida vanemaks, seda siledamaks!

Tundub, et Zellweger on lasknud oma palged taaskord siledaks süstida. Samuti on tema põsed tunduvalt täidlasemad kui varem ning mõned USA väljaanded spekuleerivad, et ta on lasknud ka oma nina tuunida.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui Zellweger on oma fänne uue näoga rabanud. 2014. aastal läbis Hollywoodi staar kõige kardinaalsema muutuse, kui ta ilmus avalikkuse ette ajakirja Elle galal ja inimesed ei tundnud äragi, et tegemist on just temaga. Hiljem on Zellweger tunnistanud, et käis kirurgi noa all. "Ma olen õnnelik, et minu välimust teistsuguseks peetakse. Ma elan ka teistsugust elu, olen õnnelik ning ilmselt on seda siis ka näha," ütles ta toona.