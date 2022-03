Kuid Alla Pugatšova abikaasa Maksim Galkin on otsustanud vastuvoolu ujuda. "Olen varasest hommikust peale rääkinud oma sugulaste ja sõpradega Ukrainas. Ma ei leia sõnu kirjeldamaks, mida tunnen. Kuidas see saab võimalik olla? Sõjale ei saa olla mingit õigustust! Ei sõjale!" teatas telenägu konflikti puhkemise esimesel päeval. Teade, mida illustreerib must kast, on endiselt Galkini Instagrami leheküljel üleva.

Ka aina karmimad karistused pole takistanud teda võtmast sõna, kuid mitmed väljaanded spekuleerivad, et praeguseks hetkeks on Galkin ja Pugatšova juba Venemaalt põgenenud.