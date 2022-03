KUULA | nublu avaldas uue loo "pagasita Peruus": ma panen pea ees, kui üldse panen

Räpisensatsioon nublu avaldas ööl vastu tänast oma uue singli. "Lugu! Kirjutatud siis, kui kõik mõnevõrra rahulikum oli," kirjutab artist Facebookis, "Ma olen siin paar päeva mõelnud, et millise sõnumi see lugu paari viimase nädala maailmauudiste valguses edasi annab. ei mõelnudki välja." Ta lisab, et ehk tuletab laul meelde, et oluline on hetkes elada. "Nii ta seal mägedes sel hetkel kirja sai pandud, ju siis nii tuleks teda ka võtta," arvab nublu.