Näitlejanna Courteney Cox tunnistab mäluprobleeme: ei mäleta, et oleksin "Friendsi" võtetel osalenud

Cox avaldab väljaandele Sunday Today, et tal on alati olnud halb mälu, kuid ei oska öelda, mis võiks seda põhjustada. Lapsepõlvest mäletab näitlejanna vaid üksikuid hetki. Ometi pole ta elus suuremat sorti traumat läbi elanud.

Courteney Cox tunnistab, et vilets mälu hakkas segama siis, kui eelmisel aastal "Friendsi" taasühinemist filmiti. "Enne võtteid oleksin pidanud kõik kümme hooaega läbi vaatama," räägib naine, "Iga kord, kui mulle küsimusi esitati, vastasin: "Ma ei mäleta, et oleksin nendel võtetel osalenud ja nii palju episoode filminud."

Cox on oma halvast mälust varemgi rääkinud. "Loomulikult mäletan, et meil oli võtetel tohutult lõbus, kuid episoodide filmimist ma ei mäleta," ütles näitlejanna toona.

Kuigi sari lõppes 2004. aastal, on see endiselt üks vaadatumaid telesarju maailmas. Cox usub, et sari ei unune nii pea, kuna tema arvates on huumor alati asjakohane.