Lauljatar Cardi B sai fännide käest sugeda: ta tahab vaid tähelepanu!

Kolmapäeval võttis lauljanna nõuks fännide uudishimu veidi rahuldada ja jagas fotot beebi silmast. "Rohkem te näha ei saa," kirjutas Cardi B pildi alla. See tekitas fännides rohkem pahameelt kui rõõmu. Paljud arvasid, et naisterahvas tegi seda puhtalt tähelepanuvajadusest.

Negatiivsetele kommentaaridele vastas Cardi järgnevalt: "Tundub, et tänapäeval pole võimalik midagi teha ega postitada, ilma et inimesed närvi läheksid." Ta lisab, et võib olla oleks mõistlikum sotsiaalmeediakontod üldse ära kustutada.

Cardi ja tema abikaasa said lapse ligi pool aastat tagasi, kuid pole seni avaldanud beebi nime ega postitanud temast pilte. Näib, et lauljanna pole veel valmis beebipoega avalikkusele tutvustama, see eest on ta jaganud komistuskive, millega on pidanud last kasvatades silmitsi seisma.