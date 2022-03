Hallo, kuninganna? Nutitelefoni saanud Elizabeth II võtab ainult kahe inimese kõnesid vastu

Vaatamata sellele, et Elizabeth oskab vaevu oma nutitelefoniga opereerida, on MI6 tema seadme täielikult üles tuuninud. Sellel on kõige värskem tarkvara ning välisluureteenistus on teinud nii, et keegi ei saa kuninganna telefonisse häkkida ja kõnesid pealt kuulata. Varem on Daily Mail kirjutanud, et Elizabethile on toodud ka tema isiklik sülearvuti ja iPad, mille kasutamist on talle õpetanud just printsess Anne'i lapsed Zara Tindall ja Peter Phillips.