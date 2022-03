SUVEKS VALMIS! | Beach Grindi esinejate sekka lisandus veel maailmakuulsaid artiste

Austraalia produtsent Luude, kodanikunimega Christian Benson, sai üldsusele tuntuks eelmise aasta septembris, mil andis välja remiksi loole "Down Under". Lugu levis kulutulena TikTok platvormil ning praeguseks on "Down Under" ainuüksi Spotify platvormil kolme kuuga üle 67 miljoni kuulamise kogunud.

Tänavamuusikuna alustanud Austraalia artist Dub FX ehk Benjamin Stanford on erinevatel Eesti lavadel varasemalt andnud mitmeid kontserte, kus publik teda välja müüdud saalidega vastu on võtnud.

Andromedik, kodanikunimega Axel Demarbaix, on noor Belgiast pärit trummi ja bassi produtsent, kes musitseerib Liquicity plaadifirma nime all. Klassikalise- ja jazz-muusika taustaga artist jõudis elektroonilise muusikani Netsky loomingu kaudu ning on alates sellest ajast elektroonilisele žanrile pühendunud. Andromediku hittide hulka kuuluvad "Let Me In", "Forever" ning remiks Cartooni loole "Howling".