Alla Pugatšova avas lõpuks suu: primadonna on režiimi eest põgenenud välismaale

Pugatšoval, Galkinil ja nende lähikondlastel on mitmeid uhkeid elamisi välismaal. Kõige tõenäolisemaks peeti staarpaari pagemist Küprosele, kus asub nende suvekodu, ning nii Galkin kui ka Pugatšova on saanud endale saareriigilt kodakondsuse.

Samas pakuti ka seda, et perekond on põgenenud Iisraeli, kus Galkini vennal Dmitril on uhke häärber. Nimelt pole Iisrael enda õhupiire Venemaa lennukite jaoks sulgenud ning seetõttu oleks Pugatšoval ja Galkinil hea lihtne sinna reisida.

Mitmest väljaandest on käinud läbi ka spekulatsioon, et staarpaar on võib-olla hoopis puhkusereisil Türgis või on end sisse seadnud Lätti.

Nüüd on primadonna teinud Instagrami video, kus ta ei paljasta oma täpset asukohta, kuid tunnistab, et ta on sõitnud välismaale. Samas üritab ta jätta muljet, et Venemaalt lahkuti omaks lõbuks. "Puhkused, reisid, enda poputamine... see pole emigreerumine," selgitas Pugatšova ning lubas kodumaale õige pea naasta.