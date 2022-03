Kes see küll olla võiks? "Maskis laulja" esimene külalisdetektiiv tunneb end eriti koduselt!

"Maskis laulja" uuel hooajal on nutikateks detektiivideks Brigitte Susanne Hunt, Karl-Erik Taukar, Peeter Oja ning igas saates ka värvikas külalisdetektiiv. Avasaates astub sellesse austavasse rolli Stefan, kel on toimuvaga väga soe suhe, kuna just tema võitis Jäärana "Maskis laulja" avahooaja. Stefan on detektiiviameti põnevaks väljakutseks valmis ning tunneb suurt elevust, sest nüüd ei seisa ta enam laval, vaid peab hakkama ise nuputama, kes võiks peituda imeliste kostüümide sees.