Grete Paia: süda valutab teadmatusest Ukrainas elavate sõprade-tuttavate pärast, sest neid pole lihtsalt olnud võimalik kätte saada

"Hing on haige, magada on olnud keeruline, ebameeldiv ärevus on kogu aeg sees. Mul on südamest kahju ja valus ja vastik, et selline asi aastal 2022 üldse võimalik on. Esimesed päevad ei tundunud see isegi reaalne," kirjutas Paia Instagramis.

Lauljatar on tundnud süümepiinu abituse tõttu, et peale annetuste ja erinevate abiorganisatsioonide toetamise ei anna väga muud teha. "Lihtsalt ootad, vaatad, loed ja loodad, et see õudus saaks kiiresti läbi. Süda valutab teadmatusest sõprade-tuttavate pärast, kes Ukrainas elavad, sest neid ei ole lihtsalt olnud võimalik kätte saada," jätkas ta.

Grete kutsub inimesi üles hoidma ja hindama seda, mis meil on. "Et meil on vabadus, et meil on oma maa, keel, kultuur, traditsioonid ja kombed. Et meil on vaba meedia ja vabadus avalikult arvamust avaldada. Et meil on valikuvabadus," ütles ta.