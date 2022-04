Eestiaegse stiili elushoidjad! Angelika ja Rein Mikk naudivad hubasust keset südalinna

Maja, milles ooperilaulja Angelika Mikk ja rahvusooperi Estonia turundusjuht Rein Mikk elavad, on säilitanud oma ilme just sellisena, nagu see Eesti Vabariigi ajal ehitati. Tiheda liiklusega tänava äärset elamut südalinnas nimetatakse selle kunagise omaniku järgi Tikenbergi majaks.

Priidik Tikenberg (1873–1939) oli Tallinna vorstitööstur, kelle vorstivabrik Liivalaia tänavas oli väga tuntud. Maja on projekteerinud Karl Tarvas (kuni 1940 Karl Treimann), 1920–1930ndate üks nõutumaid arhitekte, kes projekteeris Tallinnas hulga kortermaju jõukamale kekskklassile. Tikenbergi maja sai valmis 1929, on üle elanud 1944. aasta märtsipommitamise ja sellele järgnenud okupatsiooniaja, mil korrusesuurused avarad kodud tükeldati kommunaalkorteriteks. Korteri, kuhu Angelika ja Rein 2000. aastal koos lastega kolisid, kunagises ühisköögis oli jäänukina alles koguni neli gaasi­pliiti.

"Sanitaarolukord oli üsna hull," ütleb Rein.