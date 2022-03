Elu nagu kuninga kassil: Sergei Lavrovi väidetav armuke ja tema tütar naudivad luksuslikku elu täiel rinnal

Juba möödunud sügisel hakkas levima info, et Venemaa välisministril Sergei Lavrovil on olemas salakallim Svetlana Poljakova, kes on välisministeeriumis mõjukal ametikohal. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud info, et Poljakoval on 26-aastane tütar Polina, kes naudib elukest Londoni luksuskorteris, mis maksab 4,4 naela (üle 5 miljoni euro).