FOTO: Vida Press

Sel kevadel möödub 30 aastat armastatud koerafilmi "Beethoven" esilinastusest. Filmis mänginud näitlejatel on pärast populaarse linateose ilmumist olnud väga erinevad saatused ning üks neist on praeguseks hetkeks juba meie seast lahkunud. Vaata videost, mis neist on saanud ja kuidas on filmistaarid aastatega muutunud!