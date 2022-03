Üle nädala aja vaikis Pugatšova ning tema esindajad lükkasid neid lennujaamas näinud inimeste jutud ümber. Väideti, et staarpaar on endiselt nende Grjazis asuvas häärberis. Seal korraldasid 6. märtsil ka primadonna fännid traditsioonilise kogunemise, et tähistada kevadet, kuid Pugatšovat ennast nende ette ei ilmunud.