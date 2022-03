"Sel aastal toimub Miss Global kaks korda. Kuna Miss Global 2021 lükkus koroona tõttu edasi, siis nüüd tehakse see virtuaalselt järele," selgitas Nau mõne aja eest Õhtulehele. See tähendab seda, et neiud on osalemas sisuliselt igaüks oma enda kodust ja materjalid korraldajatele saadetakse interneti kaudu.

Telenägu on varem paljastanud, et Miss Globalil osalemise eelarve võib küündida lausa 10 000 euroni, kuid tema ei pea raha pärast muretsema, sest ta on leidnud endale sponsorid.

Nüüd on virtuaalne võistlus jõudnud kulminatsioonini ning teatud kategooriates on võitjad juba välja selgitatud. Nau postitas neljapäeva õhtul Instagrami mitu story't, kus ta avaldas pahameelt tulemuste üle ning lõi oma osad konkurendid lausa häbiposti.