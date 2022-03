VÕRDLE | Robbie Williams või Jack Nicholson? Kodutuks jäänud laulja on läbinud suure muutuse

USA modell ja näitleja postitas oma kontole video, kus 48-aastane Robbie nende nooremat tütart Cocot kiigutab. Kommentaarides naerdakse selle üle, kui palju tuntud laulja on aastatega muutunud. Hallipäiseks muutunud staari võrreldakse tuntud Hollywoodi näitleja Jack Nicholsoniga.

Kuigi nii Robbie kui ka Ayda on mõlemad multimiljonärid, siis hiljuti jäid nad kodutuks. Nimelt on staarpaar müünud maha oma kõik häärberid ning laulja tunnistas Austraalia raadiosaatele antud intervjuus, et neil polegi hetkel kodu.

"Me justkui polegi kuskil. Meil pole oma pesa, sest me oleme sisuliselt kõik maha müünud ning me ei elagi kuskil, aga me üritame midagi välja mõelda," selgitas Williams. Alles hiljuti müüs ta maha uhke Los Angelese häärberi, kus oli kümme magamistuba ja 22 vannituba, räppar Drake'ile.

Robbiel ja Aydal on kokku neli ühist last ning laulja tunnistas, et just nende tõttu on nad otsustanud kolida. Kuid kõikide soovidega arvestamine on tekitanud paarile peavalu ning seetõttu polegi nad endale püsivat kodu leidnud.