FOTOD | Lapsstaar ilmus taas avalikkuse ette: Amanda Bynes proovib vabaneda näotätoveeringust ja vanemate eeskoste all olemisest

Sel nädalal otsustas Bynes teha endale uue Instagrami konto, kus ta näitas oma muutunud välimust. Endine näitlejatar on värvinud oma juuksed mustaks, lõiganud tuka ning ta üritab põsele tätoveeritud südamest laserraviga vabaneda.

"Mis toimub, Instagram? Amanda Bynes siinpool. Minu kohtuistung on kahe nädala pärast. Ma tahan teid kõiki tänada toetuse ja armastuse eest," ütles staar lühikeses tervituses. Seekord pole ta sattunud seadusega pahuksisse, vaid ta on kohtusse minemas selleks, et otsustada oma elu üle taaskord ise.

2013. aastal otsustati, et Bynes peab minema eeskoste alla ning alates sellest ajast on tema elu üle otsustanud tema vanemad. Tegemist pole Britney Spearsi tüüpi eeskostelahinguga, vaid Bynesi enda vanemad on ka selle poolt, et nende tütar taaskord iseseisvaks saaks.

"Ta usub, et tema olukord on läinud paremaks ja see, et kohus teda kaitseb, pole tema jaoks enam vajalik," ütles Bynesi advokaat David A. Esquibias.

Bynesi vanemaid esindav Tamar Arminak lisas, et naise vanemad on näitlejatari otsuse üle õnnelikud. "Professionaalid on kinnitanud, et ta on valmis otsustama oma elu üle ise ja vanemad on tema üle väga uhked," ütles Arminak.