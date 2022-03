Helen Randmetsale valmistas tänavune Eesti Laul pettumust: lauljatar nuttis pärast poolfinaali

2021. aastal võistles Helen Eesti Laulul looga "Nii kõrgele" ning tänavu singliga "Vaata minu poole." Küll aga tõdes laulja, et rahule jäi ta oma 2020. aasta esitusega ning tänavune konkurss valmistas talle pettumust.

"Mul olid kuidagi ootused, lootused suuremad," rääkis Helen ja lisas, et pärast poolfinaali oli ta kurb ning nuttis. "Tundsin, et seekord on finaali jõudmine rohkem käega katsutavam."