Vahva avastus! Toomperede teatridünastia on sugulane tõelise Hollywoodi staariga

FOTO: Kuvatõmmis

Eesti teatrimaastikul on vähe perekondi, mis oleks jätnud samasuguse jälje nagu Toompered. "Sinu uus sugulane" saatetegijad suutsid aga tuvastada, et Toompered on omavahel suguluses Hollywoodi staari Mena Süvariga.