Poleks uskunudki! Elon Muski eksabikaasa avaldas miljardäri kohta üllatava detaili

Boucher räägib ajakirjale Vanity Fair, et Musk elab jõukusest hoolimata väga tagasihoidlikult. "Musk ei ela nagu miljardär ja vahel elab ta üldse vaesuse piiril," räägib endine partner, "Pidin talle koguni ütlema, et me ei saa elada 36 000-euroses lobudikus, kus puudub igasugune turvasüsteem."

Boucheril pole midagi tagasihoidliku elustiili vastu ning ta on ise samuti suurema osa elust vaesena elanud. "Luksust ma ei vaja, aga mul on ikkagi vaja poes käia ja süüa osta," räägib naine. Naise pealekäimise tõttu kolitigi varsti suuremasse majja elama.

Boucheril ja Muskil on kaks ühist last, kellest teine toodi ilmale surrogaatema abiga. Paar lahutas abielu pool aastat tagasi. Mõlemad osapooled on öelnud, et hoiavad endiselt kontakti ja kohtuvad sageli.