"Troonide mängu" produtsent toob vaatajateni midagi täiesti teistsugust: on aeg edasi liikuda

Heavy metali austajad ootavad juba huviga aprillikuud, kuna siis jõuab Netflixi uus noortekomöödia nimega "Metal lords". Film on sündinud "Troonide mängu kaaslooja D.B. Weissi ja Tom Morello koostööst. Filmi on kirjutanud ja produtseerinud Weiss, Morello on tegevprodutsent, avaldab Collider.