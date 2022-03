VIDEO | Rootslased valisid oma euroloo, mis heitleb finaalikoha pärast Stefaniga

Kui kohati tundus, et Eesti Laul paisutati tänavu liiga suureks, siis rootslaste Melodifestivaleni kõrval ei paistagi see nii mastaapne. Ühtekokku oli Rootsis kuus sõud, mis päädisid eilse finaaliga. Selle võitis kindlalt Cornelia Jakobs looga "Hold Me Closer".