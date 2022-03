Tõnu Trubetsky: tänapäeval punk ei toimi, see ei šokeeri mitte kedagi

Oma esimese kontserdi andis ansambel Vennaskond 1984. aastal, vahendab Menu . Kontserdi mäletab Trubetsky väga eredalt ja sõnas, et isegi mõned tol aastal kõlanud lood on siiani bändi repertuaaris.

Trubetsky sõnas, et enda arvates ei ole ta aastatega oluliselt palju muutunud ning mõtleb peaaegu samamoodi nagu 20-aastaselt. Küll aga nentis ta, et tänapäeva punk ei ole see, mis oli aastakümneid tagasi. "Tänapäeval ikkagi minu meelest punk ei toimi. See ei šokeeri mitte kedagi," ütles ta.