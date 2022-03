Reet Linna oma talvisest hobist: vaatad üle mägede ja päike paistab, see on nii kaif

Eriti hindab ta Itaalia mägesid, kuid viimastel aastatel ei ole ta kahjuks põlvede tõttu välismaale läinud. Küll aga võib teda sõitmas näha Eesti nõlvadel, näiteks Kuutsemäel. "Ma ei ole mingi mägede hirm, sõidan aeglaselt, aga mulle meeldib see üleval seismise tunne, kui vaatad üle mägede ja päike paistab, see on nii kaif," naerab Reet.