Britid on mures: kuninganna on aina väetim! Kas ta üldse saab prints Philipi mälestusüritusel osaleda?

Daily Mail kajastab, et näiteks ei osale kuninganna täna jumalateenistusel Westminster Abbey`is, mis tal algselt plaanis oli.

Küll aga loodab ta osaleda prints Philipile pühendatud mälestusüritusel, mis toimub 29. märtsil. Allikate kinnitusel aga on võimalik, et ta lihtsalt füüsiliselt pole piiavalt liikumisvõimeline, et sinna minna.

Küll aga on ta keeldunud sellest, et kasutada ratastooli. Ta loodab kõndida nii kaua, kui see vähegi võimalik on. Samas pole ta juba pool aastat käinud jalutamas oma armastatud koertega.

Tuleval kuul 96. sünnipäeva tähistav Elizabeth II põdes hiljuti koroonat. Seejärel oli tervis parem ja ta liikus Windsori lossis ringi, ent kuuldavasti on tal taas kehvem olla.

Kuninglik biograaf Penny Junior märkis, et kuninganna on erakordne inimene, aga tuleb arvestada, et ta on siiski juba 95 aastat vana. "Aga muidu on ta heas vormis. Ta on suurepärane zoomi vestlustes, aga üritused, kus vaja kõndida, pole talle enam jõukohased," arvas ta.

Ühelgi suuremal avalikul üritusel pole kuninganna osalenud alates eelmise aasta oktoobrist. Küll aga on ta pidanud ohtralt videokõnesid ja tervitanud külalisi Windsori lossis.