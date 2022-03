Täna õhtul langeb "Maskis laulja" kolmanda hooaja esimene mask

Tänavuse "Maskis laulja" kümme tegelast on Kaheksajalg, Ronk, Lumehelbeke, Jänes, Tort, Malekuningas, Hirv, Ööliblikas, Sinine Ahv ja Hirv. Maskid on loodud kahe kostüümikunstniku poolt. Liisi Eesmaa meistritöödeks on Kaheksajalg, Sinine Ahv, Hirv, Malekuningas ja Ükssarvik; Grete Laus-Evestuse ideedest on sündinud Lumehelbeke, Ööliblikas, Jänes, Tort ja Ronk.

Tänases avasaates kõlavad hitid nagu "Poker Face", "Over My Shoulder", "Käime katuseid mööda", "I Want It all" jm.