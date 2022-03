Katie Price müüb oma rinnaimplantaatide kollektsiooni kroonijuveeli! Hind tundub suisa uskumatu

43-aastane Katie lasi enda järjekordsed rinnaimplantaadid paigaldada Türgis, vahendab Metro. Briti kõmumeediast jooksis läbi, et rinnalõikusi on talle tehtud kokku 13.

Katie aga otsustas selle tähelepaneku ära klaarida ning kirjutas Instagramis, et tegelikult on taolisi operatsioone talle tehtud 24. Ta viitas ka, et uhiuus rinnapartii pole sugugi tema suurim. "Minu suurimad on seifis ja müügiks miljoni naelaga (1,19 miljonit eurot -toim)."

Nali või mitte, aga ilulõikused kui sellised on Katie puhul tõsisem teema. Üks allikas rääkis The Mirrorile, et naise perekond on tema pärast mures. "See muutub juba väga tobedaks ja on vastutustundetu," märkis allikas. Oma rindu lasi Katie esmakordselt suurendada 1998. aastal, mil ta oli kõigest 20-aastane.

Katie ema Amy on varasemalt ajakirjanduses rääkinud, et heidab tütrele ilulõikusi ette, mistõttu viimane teda enam ette ei hoiatagi, et taas noa alla läheb.