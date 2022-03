VIDEO | Kim Kardashiani krabisev kostüüm on muutunud naljanumbriks, ent ta võtab seda ka ise huumoriga

Kim osales Balenciaga moemaja sõul. Teda oli katmas pakketeip, mis tihedalt ümber ta keha mätsitud. Meedias kajastatakse, et kõndimise ajal oli kuulda krabisevat heli. Kardashiani lähedal istunud moekriitik Vanessa Friedman muretses, et ehk rebeneb riietus üldse katki, aga õnneks seda siiski ei juhtunud.

Sotsiaalmeedias on kostüümi pilgatud ja tehtud ka paroodiavideoid. Tabava ja humoorika nurga leidis koomik Robyn Schall, kes postitas TikTokis video, kus sarnase kostüümiga New Yorgis seikleb.

Ka Kim ise leidis, et see on vaimukas ning jagas klippi Twitteris.