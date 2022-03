VIDEO | USA maskisaate skandaalne osaline paljastab, mis tal lava peal juhtus: ma ei näinud mitte midagi

Karvase terjerimaski taha peitunud Goldman esitas Loverboy lugu "Working for the Weekend". Kõik justkui sujus, kuid etteastet lõpetades mees komistas ja oleks äärepealt lavalt alla kukkunud. Intsidendi käigus libises esinejal mask eest.

Ta pihtis The Wrapile, et ei näinud maski tagant praktiliselt mitte midagi. "Ühel hetkel vist tormasin ühele tantsijale otsa," meenutas ta. "Olin lõpuks lavaäärele liiga lähedal. Tundsin, et mu jalg on sellest üle ja olin väga hirmunud. Hüppasin tagasi ja just siis tuli mu peakate ära," kirjeldas ta.