Hedvig Hanson oma ränga sõltuvuse ilmingust: mees jooksis vanalinna tänaval ja mina tema järel

"Öeldakse ju, et armumine on võrreldav hullumeelsusega. Aastatega süvenes see hullus aina. Iga armumise ja pettumusega kruvis armusõltuvus end järjest üles. See on vist nagu hasartmänguga – ikka on tunne, et nüüd, järgmise mänguga ma pean võitma! Et see mees on nüüd see "üks ja ainus"," kirjeldas ta.