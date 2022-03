BLOGI | Maskisaate avavaatus: maski pidi ära võtma Ronk! Peeter Ojal lõi lamp põlema, ta tundis kamraadi ära

Avasaates astusid lavale Jänes, Ronk, Ööliblikas, Lumehelbeke ja Malekuningas. Maski langetas salapärane Ronk, kelle kohta arvasid detektiivid Brigitte Susanne Hunt, Karl-Erik Taukar, Peeter Oja ja Stefan, et tegemist on aruka ja enesekindla inimesega, kes on ka osav esinema ja laval liikuma. Saate lõpus pakkusid detektiivid, et Rongaks on Sven Sester, Mihkel Raud, Mart Helme või siis Hannes Võrno.