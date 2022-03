Levivad kuuldused, et Putini luksuspunker Siberis on justkui maa-alune linn

Pärast Putini presidendiks saamist teatas vanem tütar Maria, et oma isaga nad tema plaanidest ja kavatsustest ei räägi. "Miks me peaks seda tegema? Kõik kogu aeg uurivad tema käest midagi. Ma arvan, et teda huvitab rohkem, mida hoopis meie plaanime teha," selgitas Maria.

Praegused sõjasündmused aga mõjutavad tütreid otseselt. Iltalehti andmetel on mõlemad naised ja nende lähedased viidud Altai mäestikus asuvasse luksuspunkrisse. Selle olemasolu pole kunagi kinnitatud, aga mitmed allikad on väitnud, et Putin on perele uhke varjendi lasknud ehitada Siberisse.