FOTOD | Armas paarike! Karmen Pedaru nautis kallimaga ilusat kevadist ilma

Jaanimaa on esimene eestlane, kellega Pedaru suhtes on. "Mentaliteet on hoopis teine. Itaallased on ikkagi itaallased – natuke dramaatilised. Mitte midagi halba, aga käed liiguvad kogu aeg, kui räägivad või seletavad midagi. Neil on lõunamaalase emotsioonid. Eesti mehed tunduvad rahulikumad. Ja mis kõige parem – eesti mehega saab eesti keeles rääkida. See muudab nii palju," on modell Kroonikale selgitanud.