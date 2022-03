Filipp Kirkorovi Tondiraba jäähalli kontserdi piletimüük on peatatud. Sven Nuutmann: peatasime selle, kuna soovime saada riigi käest selget vastust

Piletilevi kodulehel seisab kontserdi kirjelduses järgmine: "AS Piletilevi Group lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas oleme ajutiselt peatanud Filipp Kirkorovi Tallinna kontserdi piletimüügi."

"Soovime saada täpsemaid juhiseid EV Kultuuriministeeriumilt Filipp Kirkorovi kontserdi toimumise võimalikkuse osas ning kinnitust antud kontserdi korraldajalt, et tal puuduvad ärisuhted sanktsioneeritud isikute ja ettevõtetega."

Piletilevi Groupi juhatuse esimees Sven Nuutmann rääkis Kroonikale, et Piletilevi ei ole korraldaja ja korraldajad ei ole Piletilevile uut informatsiooni andnud. "Ainukese asjana peatasime ürituse praeguseks, kuna pahameel läks nii suureks. Oleme korraldajaga kokku leppinud, et me hoiame seda peatatud situatsioonis niikaua, kuni me oleme saanud kultuuriministeeriumist tagasisidet. Me tegelesime sellega eelmisel nädalal. Meile ei ole tagasisidet antud," ütles Nuutmann.

"Me saame aru, kuidas peaksime käituma, aga meil ei ole võimalik seda ühepoolselt peatada. Nüüd me tegime seda, aga me ei ole ei korraldaja ega saa seda otsustada," jätkas ta.

Nuttmanni sõnul ei ole neil lepingus ette näidatud peatamisõigust. "Me peatasime selle, kuna soovime saada riigi käest selget vastust, mis me siis edasi teeme."

"Kas kontsert toimub või mitte, seda otsustab korraldaja. Täna ei ole tulnud ühtegi otsust, et see ei toimu. See ongi ainukene asi, mida me praegu teame. Väga keeruline olukord. Kahjuks on seda muudes valdkondades ka ette tulnud, kus riik tegelikult peab otsustama, aga ei taha seda teha. Praegu üritame saada eri kanalitest selget seisukohta," lisas Nuutmann lõpetuseks.

Sisenemiskeeld Leetu

Mullu jaanuaris selgus, et Kirkorov ei saa järgmised viis aastat esineda Leedus ega sinna riiki siseneda, sest Leedu lisas laulja musta nimekirja Moskva Krimmi poliitika toetamise pärast.