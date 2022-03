VIDEO | Näitlejanna Rebel Wilson näitas filmiauhindade jagamise ajal Putinile keskmist sõrme

Wilson juhatas sisse linateose "CODA" muusikalist etteastet ja selgitas, et laval on kaks viipekeeletõlki, kellest üks on Briti inglise ja teine Ameerika inglise keele jaoks. Film ise räägib imeilusa lauluhäälega tütarlapsest, kes on üles kasvanud kurtide perekonnas. Hetke pärast lisas saatejuht: "Õnneks on kõigis viipekeeltes see Putinile mõeldud žest ühesugune." Ning näitas samal ajal keskmist sõrme.