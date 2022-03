The Rolling Stones tõmbas soomlased haneks? Helsingis toimuma pidanud kontsert lihtsalt haihtus

Nimelt oli videost näha Euroopa kaart, millel oli legendaarse The Rolling Stonesi logoga märgitud need kohad, kuhu nad peaksid esinema minema. Ka Eesti fännidel oli põhjust rõõmustada, sest kaardile olid märgitud näiteks Stockholm ja Helsingi. Väidetavalt oleks ansambel pidanud Soomet külastama 15. juulil.

Kuid täna avaldatud esinemispaikade ja kuupäevade hulgast ei leia Helsingit, kuid Stockholm on seal endiselt olemas. Samuti on pettunud ka Poola fännid, sest esialgselt kaardilt oli näha, et bänd jõuab sel suvel ka sinna.