VÕRDLE | Kas tunneksid neid tänaval enam ära? Hittfilmis "Mrs. Doubtfire" mänginud lapsed said üle 30 aasta taas kokku

Hiljuti korraldati 90ndate meenutamiseks lausa konverents, kuhu "Mrs. Doubtfire'is" mänginud Lisa Jakub, Matthew Lawrence ja Mara Wilson olid kutsutud. Endised lapsnäitlejad on pärast antud linateose edulugu saavutanud väga erinevad karjäärid, kuid praegusel hetkel pole keegi neist pidevalt filmides või seriaalides figureerimas.

Jakub, kes mängis pere vanimat last, on praegu sama vana, kui oli Robin Williams "Mrs. Doubtfire'i" filmimise ajal. Vaatamata sellele, et ta visati keskkoolist välja, saavutas ta mõne aastaga vägagi eduka filmikarjääri, kuid ootamatult otsustas ta 22-aastaselt sellest loobuda. Hetkel töötab ta joogaõpetajana.