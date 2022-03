Kas tõesti? Hollywoodi staar Bruce Willis on väidetavalt dementseks jäänud

Kummalisel kombel teeb "Visa hinge" näitleja ja A-klassi staar Bruce Willis viimasel ajal kaasa arvukates madala eelarvega filmides. Väidetavalt on Willist tabanud varajane mälukaotus ning mees üritab teenida nii palju raha kui võimalik, kuni on veel töövõimeline. IMDB andmetel mängib staar tänavu 11. praktiliselt tundmatus filmis.

Näitleja tervis on viimase paari nädala jooksul välismeedias palju kõneainet kogunud, kuna tähelepanelike vaatajate arvates on Willise välimus kõvasti muutunud.

Matt Eskandari on seotud mitme filmiga, kus Bruce Willis näidelnud on ning kinnitab kuulujutte. "Jah, see on tõsi. Lavastasin temaga neli filmi ning tean omast käest," kirjutab ta, "Kurb, kui selline legend nagu Bruce Willis kõigi silme all üha väetimaks jäeb."